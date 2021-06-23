В якутском селе появилось прекрасное

В селе Бердигестях Горного района появился мурал «Девочка с одуванчиками» («Току-току ньээм ньээм»). Мурал стал подарком общественно-добровольческой организации «Улууспут туhугар» к 90-летию Горного района.

Эскиз объекта был выполнен арт-директором Центра Компетенций по вопросам городской среды «LETO» Кыданой Игнатьевой.

«Идея создания мурала «Току-току ньээм ньээм» на фасаде магазина Прогресс с.Бердигестях родилась еще в 2020 году. Мы хотели внести свой влад в улучшение облика села на прилегающей территории сквера «Эйэ». А вдохновением послужило участие наших волонтеров в создании мурала «Пейзаж синских столбов» с художницей Аяной Ивановой в рамках фестиваля «Лето Якутия». Полученный опыт в оформлении мурала дал основу и толчок для выполнения художественных работ для молодежи села», — поделилась главный специалист по молодежной политике администрации МР «Горный улус», активист ОДД «Улууспут туьугар» Сардана Туралысова.

Отметим, проект мурала «Току-току ньээм ньээм» принимал участие в грантовых конкурсах «Росмолодежи» в рамках патриотического форума, «Регион добрых дел» и в конкурсе «Грант главы РС(Я)». И хотя проект не стал победителем в конкурсах, проект все же был реализован благодаря спонсорской поддержке.

«Мы стали вести переговоры по поиску спонсорства. Идею поддержал индивидуальный предприниматель Андрей Иванович Васильев. Закупив нужные материалы, буквально, за 2 дня члены нашей организации нарисовали мурал», — отметила Сардана Туралысова.