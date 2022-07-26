В якутском селе построят амбулаторию за достижение высокого процента вакцинации от ковида

Врачебную амбулаторию построят в селе Улах -Ан Хангаласского улуса за достижение высокого показателя коллективного иммунитета за счёт вакцинации более 80% взрослого населения против новой коронавирусной инфекции.

«Объект здравоохранения построят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году», – пояснили в министерстве здравоохранения Якутии.

Новая врачебная амбулатория будет обслуживать жителей села, мощность объекта – 18 посещений в смену. «После открытия амбулатории в комфортных условиях можно будет проводить медицинские процедуры, профилактические и диспансерные осмотры. Также фельдшер будет оказывать неотложную доврачебную помощь, вести патронаж беременных, родильниц и детей», – отметили в Минздраве республики.

Напомним, что ранее по решению главы Якутии Айсена Николаева пять муниципальных районов – Эвено-Бытантайский, Момский, Аллаиховский, Жиганский и Нижнеколымский – первыми достигшие высоких показателей уровня вакцинации, получили по 1 миллиону рублей на развитие здравоохранения в улусах.