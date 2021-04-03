В якутском селе пострадали 4 школьника

Днем 2 апреля на 645 километре ФАД «Вилюй» возле с.Хомустах Намского наслега произошло ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Ланд Круизер» при совершении обгона перед пешеходным переходом столкнулся с автомашиной «Тойота Виш», водитель которой в это время готовился повернуть налево.

В результате происшествия получили травмы пассажира «Тойота Виш», ученики одной из местных школ. После медицинского осмотра двоим из четырех детей назначено амбулаторное лечение, а двое госпитализированы в хирургическое отделение больницы с.Верхневилюйск. В момент ДТП все пострадавшие пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые.

Водитель автомобиля «Тойота Ланд Круизер» в автоаварии не пострадал. В ходе проверки установлено, что он имеет стаж вождения с 2004 года. В течение года привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ.

Водитель автомобиля «Тойота Виш» также не получил телесных повреждений. Он имеет стаж вождения с 2005 года. По сведениям ГИБДД, в течение года привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ.