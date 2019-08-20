20.08.2019
11:21
178
Якутия
В якутском селе поймали волчонка
Жители села Чериктей Усть-Алданского района Якутии поймали волчонка.
Фото: и видео из соцсетей.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
20.08.2019
0
20.08.2019
40
20.08.2019
45
20.08.2019
176
20.08.2019
115
20.08.2019
94
20.08.2019
70
20.08.2019
61
20.08.2019
259
20.08.2019
739
20.08.2019
195
20.08.2019
82
20.08.2019
405
20.08.2019
70
20.08.2019
768
20.08.2019
279
20.08.2019
574
20.08.2019
1185
19.08.2019
275
19.08.2019
221
19.08.2019
256
19.08.2019
226
19.08.2019
442
19.08.2019
1097
19.08.2019
238
19.08.2019
269
19.08.2019
2847
19.08.2019
458
19.08.2019
591
19.08.2019
861
19.08.2019
37131
19.08.2019
3107
19.08.2019
199
19.08.2019
259
19.08.2019
228
19.08.2019
1307
19.08.2019
1802
19.08.2019
166
19.08.2019
582
19.08.2019
220
19.08.2019
994
19.08.2019
442
19.08.2019
1088
19.08.2019
264
19.08.2019
388
19.08.2019
194
19.08.2019
390
19.08.2019
190
19.08.2019
305
19.08.2019
623
19.08.2019
173
19.08.2019
1795
18.08.2019
593
18.08.2019
1670
18.08.2019
4721
18.08.2019
766
18.08.2019
1938
ТОП НОВОСТИ
17.08.2019
8147
18.08.2019
5258
15.08.2019
4294
16.08.2019
4160
15.08.2019
3808
14.08.2019
3793