20.08.2019
11:21
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Якутия

В якутском селе поймали волчонка

Жители села Чериктей Усть-Алданского района Якутии поймали волчонка.

Фото: и видео из соцсетей.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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