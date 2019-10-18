В якутском селе открылся первый Дом культуры

17 октября состоялся торжественный ввод в эксплуатацию сельского дома культуры в селе Дикимдя Горного улуса. Он стал первым введенным объектом для республики в рамках реализации нацпроекта «Культура». На финансирование строительства этого объекта из бюджета республики было направлено порядка 86 миллионов рублей.

«Дом культуры находится в 200 км от города Якутска в небольшом селе Дикимдя, в котором проживает чуть более 600 человек, но при этом поселок является центром и во многом колыбелью культурных традиций Республики Саха (Якутия). Именно из этого села произошли замечательные литераторы: поэт Семен ДАНИЛОВ, народный писатель Софрон ДАНИЛОВ. А также народный художник Афанасий ОСИПОВ и целая плеяда культурных и научных деятелей Якутии», ‒ отметил председатель правительства республики Владимир СОЛОДОВ. Он добавил, что Дом культуры будет выполнять не только традиционные функции, «он станет важной точкой притяжения и послужит первым шагом к возрождению культурных традиций республики».

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В церемонии открытия нового Дома культуры приняли участие писатели и поэты из других регионов, приехавшие в Якутию на Всероссийский фестиваль «Благодать первого снега».

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Отметим, что строительство объектов культуры, улучшение их материально-технической базы – один из приоритетов новой социально-экономической политики, проводимой на Дальнем Востоке по поручению В.В. ПУТИНА.