08.11.2022
12:15
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Якутия

В якутском селе открыли мини-парк

В селе Магарас в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» открылся новый мини-парк, который назвали в честь түсүлгэ «Аартык».

«Благодаря проекту отремонтированы общественные пространства на более чем в 120 территориях республики. Этот проект показал свою эффективность и важно, что у жителей была возможность приобщиться к выбору объектов благоустройства», – ранее отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Мини-парк разработан по дизайн-коду села и расположен в центре села, рядом со всеми основными социальными объектами села — школой, детским садом, домом культуры, администрацией.

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В проект использованы фирменные цвета села и соблюдены правила при подборе малых архитектурных форм, освещения и покрытий. Дизайн-код и проект мини-парка были разработаны молодыми архитекторами АБ Nomado Анку ГАСИЧ и Айталиной БРЫЗГАЛОВОЙ, сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

«На территории находятся игровая зона для детей, воркаут, зона отдыха и творчества с арт-скамейками», — отметила главный архитектор АБ Nomado Анку Гасич.

Глава Одунунского наслега Владимир ТЕКЕЯНОВ сообщил, что жители с. Магарас намерены участвовать в дальневосточной программе и в следующем году с проектом благоустройства набережной.

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Напомним, 1 ноября в Якутии объявлен конкурсный отбор проектов благоустройства по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» на 2023 год.

В этом году всего в Якутии в программу попали 124 дворов и мини-парков, из которых 75 в Якутске.

В 2022 году объем федеральных средств, предусмотренных на реализацию проекта в Якутии, составляет 846 млн рублей.

Фото: Никиты Федорова, Управления архитектуры и градостроительства при Главе Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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