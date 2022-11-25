25.11.2022
20:49
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Происшествия

В якутском селе на пожаре погибли коровы

24 ноября в 07.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Борисова в селе Мэндиги Амгинского района. Через две минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены: гараж, коровник, автомобиль по всей площади . Погибли девять голов КРС.
«Предположительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются», — сообщает

Фото: Sakhalife
Источник: пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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