В якутском селе мужчина попытался ограбить тот же дом еще раз

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.161 УК РФ (грабеж), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража,совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч. 3 ст. 30 (покушение на кражу, совершенное с незаконным проникновением в жилище).

В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испытывая нужду в денежных средствах для покупки спиртных напитков, с незаконным проникновением в чужое жилище совершил кражу женских ювелирных украшений, статуэток и другого имущества на сумму более 80 тыс. рублей. В ходе попытки совершения повторной кражи имущества с незаконным проникновением в указанное жилище он был застигнут хозяевами дома. Также подсудимым совершен грабеж, который выразился в открытом хищении продуктов питания в одном из магазинов с. Сунтар.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимого, а также обстоятельств совершения преступлений приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.