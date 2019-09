В якутском селе медведь залез в частный дом

View this post on Instagram

В селе Сегян-Кюель медведь залез в дом😱 . Один из жителей села Сегян-Кюель Кобяйского улуса 12 сентября застрелил бурого медведя, который стал незваным гостем в его доме посреди дня. Мужчина не растерялся и ликвидировал хищника. Жертв среди местного населения нет, сообщила ЯСИА заместитель главы населенного пункта Наталья Степанова. . Это не первый случай, когда медведи появляются в селе. В День знаний зверь уже наведывался на территорию подсобного хозяйства и съел кур, но люди смогли отпугнуть его. Тогда администрацией села была приобретена лицензия на вынужденный отстрел животного, так как оно несло потенциальную угрозу населению. Спустя 11 дней медведь объявился и проник в частный дом. «Это произошло примерно в 14 часов. Он проник в помещение и был застрелен на месте. К счастью, обошлось без жертв среди местного населения. Медведю было около 15 лет, весил более 100 кг и не имел зубов. У нас такая местность, что с годами численность бурых медведей увеличилась, и они стали частыми гостями . Фото @kobyaskiy_ulus СИЭГЭН-КҮӨЛГЭ ЫАЛ КҮҮЛЭТИГЭР КИИРБИТ ТЫАТААҔЫНЫ СУОХ ОҤОРДУЛАР. Балаҕан ыйын 12 күнүгэр Кэбээйи улууһун Сиэгэн-Күөл сэлиэнньэтигэр күнүс 14 чаас саҕана ыал дьиэтин күүлэтигэр тыатааҕы киирэн аймалҕан буола сырытта. Хата дьолго ким да эчэйбэтэ. Дьиэлээх хаһаайын эһэ кэлбитин билэн, түннүгүнэн тахсан саалаах эһэни ытан өлөрдө, диэн баһылык солбуйааччыта Н.Г.Степанова иһитиннэрдэ. — Бу иннинэ, балаҕан ыйын 1 күнүгэр эһэ ыал обуоругар киирэн кууруссалары сиэн, олбуортан олбуорга сүүрэкэлээн улахан куттал суоһуу сылдьыбыта. Булчуттар куттаан эккирэтэннэр эһэ тыаҕа куоппута. Олохтоох дьаһалта эһэни бултуурга көҥүл ылбыта, дьон олоҕор куттал суоһаабатын туһугар анал дьаһал таһаарбыта. Кэнники сылларга эһэ ахсаана олус элбээтэ. Бөһүөлэк таһыгар да, иһигэр да тыатааҕы мэнээктээһинэ элбэхтик тасхар буолла. Билигин да Сиэгэн-Күөл тула элбэх эһэ баара биллэр. Быйыл сир аһа олох үүммэтэ, онон сибээстээн адьырҕа кыыл дьон олоҕор, дьиэ сүөһүтүгэр кутталы үөскэтэр, — диэн биллэрдэ Кировскай нэһилиэгин баһылык солбуйааччыта Н.Г.Степанова. Хаартыска социальнай ситимнэртэн ылылынна. . #sakhalife #кобяйскийулус #кэбээйи #сиэгэнкуол #сегянкюель #Якутия