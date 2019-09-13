13.09.2019
23:52
149
Происшествия
В якутском селе медведь залез в частный дом
Фото: Соцсети
Источник: https://www.instagram.com/p/B2WvCqWIyjG/
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