В якутском селе Кюль построят Центр культуры имени Барахова

Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) рассмотрело документацию на строительство в селе Кюль в Верхневилюйском улусе Центра культуры имени И.Н. Барахова. По результатам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Участник Гражданской войны, государственный и общественно-политический деятель Исидор Барахов вошел в историю России как один из создателей Якутской АССР в составе РСФСР. Исидор Никифорович родился 31 января (12 февраля) 1898 года в селе Кюль Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса. В советское время здесь был построен Музей государственности республики имени Барахова. Однако в последние годы в результате оттаивания вечномерзлых грунтов здание музея постепенно пришло в аварийное состояние. В сентябре 2019 года оно было закрыто. Часть его постоянной экспозиции была перенесена в дом, где родился Барахов, и в здание музея Николая Якутского в селе Кюль.

В этом году общественностью Верхневилюйского улуса и в целом Республики Саха (Якутия) был поднят вопрос о строительстве в селе здания Культурного центра имени И.Н. Барахова, где разместится Музей государственности республики. Проектно-сметная документация на строительство центра была разработана по поручению главы республики Айсена Николаева. Ввод здания в эксплуатацию планируется в 2023-м, в год 125-летия Исидора Барахова.*

Проектную документацию разработала архитектурно-строительная компания «Дом».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.