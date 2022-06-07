07.06.2022
15:29
819

Якутия

В якутском селе Борогонцы сняли на видео смерч 🌪

Свидетелями необычного природного явления стали жители села Борогонцы Усть-Алданского района — сообщает телеграм-канал ЯСИА.

Фото: https://t.me/ysiaru
Источник: https://t.me/ysiaru

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