В якутском райцентре установлен новый компьютерный томограф

Сегодня в поликлинике Намской центральной районной больницы установили новый компьютерный томограф. С открытием специализированного кабинета население будет получать квалифицированную диагностическую и консультативную помощь, не выезжая в город Якутск.

«Во главу угла поставлена безусловная ценность здоровья каждого жителя Якутии. Здоровья, которое определяется образом жизни в нашем суровом климате, качеством окружающей среды и доступностью здравоохранения. Можно уже сказать, что в Год здоровья началась закладка фундамента для коренных перемен в укреплении общественного здоровья», – отметил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в Послании парламенту республики.

По словам главного врача больницы Ариана СЕРГЕЕВА, компьютерный томограф введут в эксплуатацию в начале следующего года сразу после получения лицензии. Для установки томографа был проведен ремонт в помещениях поликлиники. 16-срезовый аппарат поставлен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Также в Намском районе ввели новое здание фельдшерско-акушерского пункта в с. Бютяй-Юрдя. Модульный ФАП общей площадью 107 кв. м. построен по государственной программе комплексного развития сельских территорий. До этого ФАП размещался в приспособленном помещении 1989 года постройки.

Вице-премьер Ольга БАЛАБКИНА отметила, что для оказания специализированной помощи в республике проводится планомерная работа по оснащению оборудованием районных больниц.

В 2022 году планируется построить врачебную амбулаторию в Хатын-Арынском наслеге района. В 2023 году – открытие центра амбулаторной онкологической помощи для населения, также начнётся строительство нового здания стационара центральной районной больницы.

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения компьютерные томографы закуплены для Намской, Горной, Усть-Алданской, Чурапчинской, Томпонской больниц. Ранее 25 медицинских организаций республики оснащены 27 такими аппаратами, также 6 организаций — 8 магнитно-резонансными томографами.