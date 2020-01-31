В якутском психдиспансере детей содержали в палатах вместе со взрослыми

Прокуратура Якутии с участием специалистов регионального Управления Росздравнадзора провела проверку оказания в Якутском психоневрологическом диспансере медицинской помощи несовершеннолетним, страдающим психиатрическими заболеваниями.

Проверка выявила, что дети не только содержались в одних палатах вместе со взрослыми, но и не получали образования, несмотря на длительное лечение.

«Ввиду отсутствия в диспансере подросткового отделения, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет, нуждающиеся в лечении в условиях стационара, помещаются во взрослое отделение, что грубо нарушает их право на создание безопасных условий при получении специализированной медицинской помощи, — говорилось в сообщении прокуратуры. — Выявлены факты не принятия учреждением здравоохранения мер по созданию необходимых условий для получения образования несовершеннолетними, получающих в течение длительного времени лечение в условиях стационара, отдельные факты нарушения прав детей при оказании им медицинской помощи и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура республики внесла в адрес минздрава республики представление, после чего в стационаре открыты отдельные палаты для подростков, организовано взаимодействие с министерством образования по вопросам организации обучения детей, главный врач Якутского психоневрологического диспансера и другие виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.