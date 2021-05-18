18.05.2021
21:10
102
Происшествия
В якутском поселке введен режим ЧС
На р. Амга в 08:00 18 мая 2021 г. уровень воды у с. Чимнай 1 171 см, при крайнем 1 155 см (дамба — 1 260 см). Пик повышения воды ожидается сегодня.
На гидропосту Амга наблюдается спад за сутки -77см.
У с. Чимнай водой отрезало муниципальные дороги «Чимнай-Уодай» и «Чимнай-Эселях». Есть вероятность подтопления муниципальной трассы «Чимнай — Харбалах» и дворовых территорий рядом с поймой. Начался перелив воды через насыпную дорогу на восточной части поселка. На уровне местного звена с 17.05.2021 г. введен режим ЧС
Фото: sakha.gov.ru
Источник: Госкомитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я)
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