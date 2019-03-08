В якутском парке мужчине стало плохо

Только спасатели Службы спасения поздравили с наступающим Международным женским днем прекрасную половину коллектива, как поступил вызов со службы «03» об оказании помощи в эвакуации. В парке культуры и отдыха Якутска у мужчины возникли проблемы со здоровьем, «скорая» оказала всю необходимую помощь, но хрупкие женские руки не в силах были донести до кареты «скорой» пострадавшего.

Дежурная смена Службы спасения быстро приехала к месту происшествия, оставив оперативную машину у ворот, так как дальше проезда не было. Спасатели дошли до пострадавшего, хорошо укутав мужчину, уложили его на носилки и насколько можно быстро доставили пострадавшего к машине «скорой помощи».

Пользуясь случаем мужчины Службы спасения от всей души поздравляют прекрасных дам с Международным женским днем 8 марта пусть сбываются все ваши мечты, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.