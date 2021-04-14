В Якутском онкодиспансере впервые начали разводить химиопрепараты централизованно

Предельно точно и максимально безопасно. Так теперь разводят препараты для химиотерапии в Якутском республиканском онкологическом диспансере. В начале апреля здесь открылась специальная служба, где эту работу впервые начали делать централизованно.

Новое подразделение — отделения лекарственного обеспечения и централизованного разведения химиопрепаратов. В отделении оборудован специальный кабинет, оснащенный ламинарной камерой, автономной вентиляционной системой. Что исключает попадание токсичных веществ в общий воздухообмен стационара.

Химиопрепараты – одна из важнейших составляющих в лечении различных видов рака: они губительно действуют на клетки злокачественной опухоли. Но если прежде такие растворы в отделениях онкодиспансера готовили сами, то теперь эта практика модернизирована. Сегодня химиопрепараты для всех отделений, использующих их для лечения пациентов, разводят в одном месте.

— Опыт открытия данного подразделения мы позаимствовали в федеральных онкоцентрах, наши медицинские сестры повышали квалификацию на базе НМИЦ онкологии им. Петрова в Санкт-Петербурге. Сегодня нововведение позволяет решить сразу несколько задач. Во-первых, максимально обезопасить как больных, так и медперсонал. Дело в том, что цитостатики достаточно токсичны по фармакологическим свойствам. Работа с ними требует специальных навыков и условий, которые и были созданы в новом отделении. Во-вторых, это позволяет добиться рационального использования химиопрепаратов и обеспечить строгий контроль и учет дорогостоящих химиопрепаратов. В третьих, мы оптимизировали трудозатраты среднего медицинского персонала отделений, что, конечно же, снизило их рабочую нагрузку, — рассказывает главная медсестра ЯРОД Светлана Гоголева.

Кабинет обслуживает отделение химиотерапии на 70 коек, радиотерапевтическое отделение на 35 коек и дневной стационар химиотерапии на 70 посещений в день. Провизор рассчитывает необходимое количество и концентрацию химиопрепаратов. Уже готовые к применению растворы доставляются в отделения в одноразовых герметичных пакетах.