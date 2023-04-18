В Якутском онкодиспансере внедряют новейшие методы удаления опухолей

Врачи отделения диагностической и оперативной эндоскопии Якутского

республиканского онкологического диспансера внедряют в практику методику

эндоскопической колпачковой резекции слизистой.

Оперативная эндоскопия стремительно развивается, и благодаря техническим

возможностям на сегодняшний день в Якутском республиканском онкологическом

диспансере выполняются многие оперативные вмешательства. С появлением

современного высокотехнологичного оборудования: видеоэндоскопической системы

и электрохирургического блока, полученных в рамках национального проекта

«Здравоохранение» в 2020 году, врачи быстро и бескровно удаляют

предопухолевые образования и опухоли, с наивысшей эффективностью,

надёжностью и с максимальной безопасностью для пациентов.

«Эндоскопическая резекция слизистой оболочки является радикальным и

безопасным методом лечения опухолей желудка. Данная методика представляет

собой удаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта со

злокачественным новообразованием при помощи эндоскопической петли и

специального колпачка. Обычно удаляются небольшие опухоли размерами до 1 см

в диаметре», – сообщили в Минздраве Якутии.

В качестве диагностического метода эндоскопическая резекция слизистой

оболочки позволяет получить достаточное количество материала для проведения

исследований, определения распространения раковых клеток в кровеносных и

лимфатических сосудах подслизистого слоя, оценки злокачественного потенциала

нейроэндокринной опухоли.

Огромную помощь в борьбе против онкологических заболеваний окажет строящийся

в Якутске современный онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений

в смену, стационаром на 180 круглосуточных коек и хозяйственным блоком.

Напомним, в 2019 году Глава Якутии Айсен Николаев на парламентских слушаниях

в Совете Федерации Федерального Собрания РФ добился включения объекта на

финансирование из федерального бюджета. Онкоклинический центр общей площадью

порядка 26 тысяч кв.метров обеспечен парком медицинского оборудования

экспертного класса, в том числе диагностичексого – для выполнения всех видов

диагностики злокачественных новообразований.