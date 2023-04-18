В Якутском онкодиспансере внедряют новейшие методы удаления опухолей
Врачи отделения диагностической и оперативной эндоскопии Якутского
республиканского онкологического диспансера внедряют в практику методику
эндоскопической колпачковой резекции слизистой.
Оперативная эндоскопия стремительно развивается, и благодаря техническим
возможностям на сегодняшний день в Якутском республиканском онкологическом
диспансере выполняются многие оперативные вмешательства. С появлением
современного высокотехнологичного оборудования: видеоэндоскопической системы
и электрохирургического блока, полученных в рамках национального проекта
«Здравоохранение» в 2020 году, врачи быстро и бескровно удаляют
предопухолевые образования и опухоли, с наивысшей эффективностью,
надёжностью и с максимальной безопасностью для пациентов.
«Эндоскопическая резекция слизистой оболочки является радикальным и
безопасным методом лечения опухолей желудка. Данная методика представляет
собой удаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта со
злокачественным новообразованием при помощи эндоскопической петли и
специального колпачка. Обычно удаляются небольшие опухоли размерами до 1 см
в диаметре», – сообщили в Минздраве Якутии.
В качестве диагностического метода эндоскопическая резекция слизистой
оболочки позволяет получить достаточное количество материала для проведения
исследований, определения распространения раковых клеток в кровеносных и
лимфатических сосудах подслизистого слоя, оценки злокачественного потенциала
нейроэндокринной опухоли.
Огромную помощь в борьбе против онкологических заболеваний окажет строящийся
в Якутске современный онкоклинический центр с поликлиникой на 210 посещений
в смену, стационаром на 180 круглосуточных коек и хозяйственным блоком.
Напомним, в 2019 году Глава Якутии Айсен Николаев на парламентских слушаниях
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ добился включения объекта на
финансирование из федерального бюджета. Онкоклинический центр общей площадью
порядка 26 тысяч кв.метров обеспечен парком медицинского оборудования
экспертного класса, в том числе диагностичексого – для выполнения всех видов
диагностики злокачественных новообразований.
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