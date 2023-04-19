В Якутском онкодиспансере внедряют метод эндоскопической колпачковой резекции

Врачи отделения диагностической и оперативной эндоскопии Якутского республиканского онкологического диспансера внедряют в практику методику эндоскопической колпачковой резекции слизистой.

Эндоскопическая резекция слизистой оболочки является радикальным и безопасным методом лечения опухолей желудка. Данная методика представляет собой удаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта со злокачественным новообразованием при помощи эндоскопической петли и специального колпачка. Обычно удаляются небольшие опухоли размерами до 1 см в диаметре

В качестве диагностического метода эндоскопическая резекция слизистой оболочки позволяет получить достаточное количество материала для проведения исследований, определения распространения раковых клеток в кровеносных и лимфатических сосудах подслизистого слоя, оценки злокачественного потенциала нейроэндокринной опухоли.

Оперативная эндоскопия стремительно развивается, и благодаря техническим возможностям на сегодняшний день в Якутском республиканском онкологическом диспансере выполняются многие оперативные вмешательства. С появлением современного высокотехнологичного оборудования: видеоэндоскопической системы и электрохирургического блока, полученных в рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году, врачи быстро и бескровно удаляют предопухолевые образования и опухоли, с наивысшей эффективностью, надежностью и с максимальной безопасностью для пациентов.