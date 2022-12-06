06.12.2022
10:14
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Общество

В Якутском наркодиспансере состоялся день открытых дверей

Представители УФСИН приняли участие в Дне открытых дверей в Якутском республиканском наркологическом диспансере

Сотрудники психологической службы и уголовно-исполнительной инспекции УФСИН приняли участие в мероприятиях, прошедших в рамках Дня открытых дверей в Якутском республиканском наркологическом диспансере.

Психолог Юлия Шматкова и заместитель начальника уголовно-исполнительной инспекции Анастасия Кардашевская в ходе круглого стола с участием специалистов в области здравоохранения и священнослужителей Якутской и Ленской епархии Русской Православной Церкви поделились положительным опытом социально-психологической работы в отношении осужденных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Формирование навыков отказа от алкоголя и психоактивных веществ, ответственного отношения к своему здоровью и ведения здорового образа жизни достигается через участие в просветительских лекциях, индивидуальных беседах, тренингах, спортивных состязаниях и иных формах работы.

Главный врач Якутского республиканского наркологического диспансера Альбина Сивцева рассказала об оказании всесторонней профилактической, диагностической, лечебной, реабилитационной помощи лицам, страдающим алкоголизмом, токсикоманией и наркоманией, подчеркнув, что здоровье очень важно для каждого человека.

Также в этот день состоялись экскурсия по реабилитационному отделению и профессиональные презентации.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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