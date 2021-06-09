В Якутском музее Ярославского новая выставка

Выставка «Үйэлэри утумнаан» («Сохраняя традиции»)

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Үйэлэри утумнаан» («Сохраняя традиции»).

Организаторами выставки выступили Якутский музей им. Ем. Ярославского и Школа высшего мастерства СВФУ им. М.К. Аммосова «Уран иис». Руководителем Школы высшего мастерства является к.и.н., народная мастерица РС (Я), член Союза художников России, доцент кафедры «Фольклор и культура» Института языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ им. М.К. Аммосова Светлана Петрова.

Понятие декоративно-прикладное искусство включает в себя очень широкий спектр различных по существу явлений. Прежде всего, это традиционное народное искусство, являющееся неотъемлемой частью традиционной культуры. Народное прикладное искусство, охватывая почти всю сферу материальной культуры, одновременно является составной частью и духовной культуры народов.

















Выставка знакомит посетителей с самобытным традиционным искусством народа саха. Вы сможете увидеть работы народных мастеров Школы высшего мастерства СВФУ им. М.К. Аммосова «Уран иис» — реконструкцию национальной мужской и женской одежды XVII-XXI в. Здесь также представлены предметы кумысопития, символы национальной культуры чорооны с различными орнаментальными узорами, нарядное убранство верхового коня, работы художника, этнографа, краеведа Михаила Носова, предметы с археологических раскопок музея начиная с 1930-х годов и другие экспонаты из фондов музея им. Ем. Ярославского.

Выставка будет работать до 21 июня 2021 года.