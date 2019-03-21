В Якутском музее впервые выставлены предметы из колонии для прокаженных

Сегодня, в рамках дней Вилюйского улуса, в Якутском музее им. Ем. Ярославского выставка «Подвиг милосердия», посвященная 160-летию со дня рождения английской сестры милосердия, члена Российского общества Красного Креста и Королевской ассоциации британских медицинских сестер Кэт Марсден.

На выставке представлены уникальные книги из частной библиотеки легендарной английской сестры милосердия Кэт Марсден, почтовая карта Азиатской России (Сибири) 1871 г., подлинные документы, отражающие важнейшие вехи истории Вилюйского лепрозория и личные вещи основателя музея Вилюйского психоневрологического интерната Натальи Васильевны Николаевой, директора психоневрологического интерната Василия Илларионовича Андреева и его жены Агафьи Григорьевны Андреевой. Посетители впервые увидят предметы, которыми пользовались в колонии для прокаженных с 1892 по 1962 гг.

Выставка работает с 21 марта по 20 апреля 2019 года. Приглашаем всех жителей и гостей г. Якутска посетить выставку «Подвиг милосердия» в Якутском музее.

Справка: Кэт Марсден родилась 13 мая 1859 г. в одном из пригородных районов Лондона Пэрэйде Эдмонтоне, в аристократической многодетной семье адвоката Джозефа Марсдена восьмым ребенком.

Еще с раннего детства она мечтала быть сестрой милосердия и ухаживать за больными и ранеными. В 16 лет ее мечта воплотилась, ей предложили место в госпитале, недалеко от Лондона. Здесь она работала до 1877 г.

Молодая англичанка во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. состояла в отряде британского Красного Креста и оказывала помощь раненым в Дунайской армии. Случайно увидев двух прокаженных болгар, дала обещание посвятить свою жизнь на помощь прокаженным.

Объехав Северную Африку и Малую Азию с целью изучения быта местных прокаженных, Кэт Марсден услышала, что в России, в Якутской области растет трава, являющаяся целебным средством от проказы.. По благословению королевы Виктории и императрицы Марии Александровны она решилась отправиться туда.

1 февраля 1891 года она отправилась в Сибирь. Она доплыла до Якутска на барже, а затем в июне отправилась верхом на лошади до Вилюйска, проделав 2000 миль по труднопроходимому пути. Во время тяжелейших условий своей поездки она увидела мучительное, ужасающее положение прокаженных. Горячо желая улучшить положение прокаженных Вилюйского округа Якутской области, Кэт Марсден считала необходимым устроить для них колонию, т.е. поселок, где они могли составить отдельное общество и заниматься посильным трудом.

Значение поездки Кэт Марсден подкрепляется конкретными ее делами: она не только старалась облегчить участь прокаженных, но и смогла вызвать интерес местных властей и церкви к своей миссии. Начав на обратном пути сбор пожертвований, она уже в Иркутске передала местному еп. Вениамину 20 тыс. руб. и организовала в Иркутске и Якутске комитеты для помощи прокаженным. Возвратившись в СПб. и Москву, М. продолжала сбор пожертвований. выпросила через Лондонский комитет 2400 фунтов для постройки и оборудования лепрозория, которая впоследствии открылась в Вилюйске в 1897 году. Лепрозорий освятил Епископ Якутский и Вилюйский Мелетий. Со временем возле лепрозория была возведена церковь Святого Пантелеймона. Лепрозорий функционировал до 1963 года.

1892 г. на свет вышла брошюра «Путешествие мисс Марсден в Якутскую область и посещение ею прокаженных». М. удалось найти целебную траву «кучукта», но оказалось, что она только облегчает страдания, но не излечивает проказу. Трава эта была послана М. в Индию, где прокаженных насчитывалось миллионы. В 1892 г. М. вновь посетила Якутск, затем читала в Америке лекции в пользу русских прокаженных.

Сестра милосердия, посвятившая всю свою жизнь облегчению участи больных, Кэт Марсден, ушла из жизни в 1931 г.

Основные события по увековечиванию имени Кэт Марсден связаны со столетием ее прибытия в Вилюйск. В 1991 год Вилюйскому психоневрологическому дому-интернату (ранее Лепрозорий) было присвоено имя Кэт Марсден. Имя «Сестры милосердия Кэт Марсден» присвоено крупному якутскому алмазу, весом 55,6 карат. С 2000 года лучшим студентам Вилюйского педагогического колледжа присуждается именная стипендия Кэт Марсден. В Вилюйске также есть улица, названная в честь Кэт Марсден, В 2014 году в селе Сосновка Вилюйского улуса был установлен бюст, посвященный Кэт Марсден, автором бюста является известный скульптор Афанасий Романов.