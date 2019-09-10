В Якутском музее состоится уникальная лекция «Ритуальная одежда народа саха XVII –XVIII вв.»

14 сентября в рамках выставки «Археологические находки рассказывают» в Якутском музее им. Ем. Ярославского состоится лекция «Ритуальная одежда народа саха XVII-XVIII вв.».

Своими знаниями и опытом поделятся кандидат исторических наук, доцент кафедры фольклора и культуры ИЯиКНСВ РФ Светлана Ивановна Петрова и известный археолог Якутии, заведующий отделом археологии и этнографии Якутского музея Василий Васильевич Попов. Во время лекции будет показ реконструированных костюмов народа саха на основе археологических материалов XVII-XVIII вв., выполненных мастерицами Хангаласского улуса.

В рамках лекции будет проведен мастер–класс по конструированию ритуальной одежды XVII-XVIII вв.

Начало в 15:00 ч.

Стоимость билетов: 150 руб. (оплата в кассе музея).

Стоимость мастер-класса: 200 руб. (карандаш и калька с собой).

Подробнее о лекции можно узнать по телефону: 42 51 74.

Адрес музея: пр. Ленина 5/2