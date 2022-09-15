В Якутском музее открылась выставка «Жиганская земля в истории Якутии»

15 сентября, в Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Жиганская земля в истории Якутии», посвященная 100-летию образования Якутской АССР.

Летом 1632 года на карте Российского государства появился город Жиганск Иркутского наместничества. Слово «Эдьигээн» в переводе с эвенкийского означает «житель низовья реки». С момента основания Жиганск стал опорным пунктом в освоении государевыми людьми северо-восточных земель. Впоследствии Жиганское зимовье стало центром Жиганского района, территория которого граничит с Булунским, Верхоянским, Кобяйским, Вилюйским и Оленекским районами.

В 1930 году был образован Жиганский национальный (эвенкийский) район. За все эти годы Жиганский район бережно сберег свои национальные и культурные традиции, сохранил свое самобытное лицо как регион рыболовства, охоты и оленеводства. Отдаленность от других крупных населённых пунктов, уникальные природные места, как проход линии полярного круга, легендарный остров-гора Аграфена, нетронутая цивилизацией дикая и богатая природа, обнимающая с обеих сторон красавицу Лену, с востока огражденная Верхоянскими хребтами – все это привлекают интерес и поток туристов со всего мира.

Во все времена существования района главной ценностью являются люди, жившие и работавшие в разные годы. Жиганская земля гордится уроженцем с. Жиганск, автором первой книги на якутском языке «Ахтыылар» («Воспоминания») Афанасием Яковлевичем Уваровским, уроженцем Хатыгынского наслега, депутатом Верховного Совета СССР (1937,1946) и ЯАССР (1951), председателем исполкома Жиганского райсовета (1939-1953) Николаем Васильевичем Шемяковым, выпускником Жиганской средней школы, секретарем Жиганского РК ВЛКСМ (1961-1964), первым президентом РС(Я) Михаилом Ефимовичем Николаевым, уроженцем с. Бестях, первым Олимпийским чемпионом из Якутии Романом Михайловичем Дмитриевым, выпускником Жиганской средней школы,д.фил.н., сподвижником возрождения классического хомуса Иваном Егоровичем Алексеевым – Хомус Уйбаан и другими прославленными людьми.

Выставка знакомит с историей и культурой Жиганского национального эвенкийского района. Отдельные стенды посвящены известным и выдающимся людям, которые внесли большой вклад в развитие района. В экспозиции представлены предметы быта, охоты и рыболовства эвенков и северных якутов конца XIX – начало XX вв. и другие интересные экспонаты из фондов Жиганского исторического музея, Якутского музея им. Ем. Ярославского, Музея и Центра хомуса народов мира, Национальной библиотеки РС(Я). Всего представлено более 100 экспонатов.

Выставка будет работать до середины октября месяца.