В Якутском музее открылась выставка уникального улуса

В рамках выставочного проекта, посвященного 100-летию со дня образования Якутской АССР и 90-летия Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Анабар. Путь длиною в 90 лет…».

Анабарский улус – одно из уникальных мест на Земле, расположенный за Полярным кругом. В северной своей части имеет выход к морю Лаптевых и два острова Бегичева – Большой и Малый. Он расположен на крайнем северо-западе республики между 71-м и 76-м градусами северной широты, занимает обширную территорию в 55,6 тыс. кв. км и граничит с Булунским, Оленекским улусами, а также Хатангским районом Таймырского национального округа. Крупные реки – Анабар, Уэле. Крупное озеро – Улахан-Куель.

В улусе два населенных пункта: административный центр Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса – село Саскылах и поселок Юрюнг-Хая. Уникальность наслега Юрюнг-Хая в том, что он является единственным в республике местом компактного проживания долган. В Саскылахе в основном проживают эвенки.

На сегодняшний день Анабарский улус – это интенсивно развивающаяся территория, принявшая технические достижения новой эпохи. Технический прогресс органично сосуществует с традиционным укладом жизни северных народов, их обрядами и древними верованиями.

Оленеводство и охотничий промысел испокон веков были основными средствами к существованию народов Крайнего Севера. В Анабарском улусе с приходом Советской власти создавались первые оленеводческие и охотопромысловые товарищества.

Анабарский улус по праву гордится яркими именами — государственного деятеля Якутии, почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Николая Егоровича Андросова, первого Героя Социалистического Труда СССР среди оленеводов Ильи Константиновича Спиридонова, первого охотника-орденоносца Григория Павловича Туприна, заслуженного художника РФ, заслуженного деятеля искусств РС(Я) Юрия Васильевича Спиридонова, долгожительницы Варвары Константиновны Семенниковой, участника Афганской войны Юрия Ивановича Туприна.

Богатая коллекция старинной одежды долган, эвенков, кочевая утварь, серебряные украшения 19 в., оленья упряжь, уникальные произведения косторезного искусства – все это представлено на выставке «Анабар. Путь длиною в 90 лет…». Наряду с этим посетители могут увидеть творения заслуженного деятеля искусств РС(Я), заслуженного художника РФ, председателя Союза художников Якутии Юрия Васильевича Спиридонова.

Выставка работает до 25 марта 2020 г. Приглашаем всех жителей и гостей г. Якутска посетить юбилейную выставку «Анабар. Путь длиною в 90 лет…» в Якутском музее.

