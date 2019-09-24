В Якутском музее открылась выставка, посвященная Заслуженному артисту Оконешникову С.П.

23 сентября в Якутском музее им. Ем. Ярославского открылась выставка «Ыраахха ыҥырар ырыа…», посвященная памяти Народного артиста РФ, Заслуженного артиста РСФСР Оконешникова Семена Петровича.

Семен Петрович Оконешников родился 29 августа 1944 г. в Бетюнском наслеге Намского района ЯАССР. Окончил Якутское музыкальное училище им. М.Н. Жиркова (1965), Уральскую государственную консерваторию им. М.П. Мусоргского.

С 1975 г. работал солистом оперы Якутского музыкального театра, с 1991 г. – Театра оперы и балета. Держал весь теноровый репертуар театра, состоявший более чем из 20 оперных партий. Среди наиболее известных – Юрюнг Уолан («Нюргун Боотур» М. Жиркова, Г. Литинского), Лоокуут («Лоокуут и Ньургусун» Г. Григоряна), Ахмед («Цветок Севера» Г. Григоряна), Манчары («Сын солнца» А. Созонова), Ленский («Евгений Онегин» П. Чайковского), Князь («Русалка» А. Даргомыжского), Сасыл Шаман («Красный Шаман» Г. Литинского), Левко («Майская ночь» Н. Римского-Корсакова), Водемон («Иоланта» П. Чайковского), граф Альмавива («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Владимир Игоревич («Князь Игорь» А. Бородина), Герцог («Риголетто» Дж. Верди), Альфред («Травиата» Дж. Верди), Фауст («Фауст» Ш. Гуно), Юродивый («Борис Годунов» М. Мусоргского), Горо («Чио-Чио-Сан» Дж. Пуччини) и др.

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Почтить память артиста пришли родственники, близкие друзья и коллеги по цеху. Мероприятие прошло в форме беседы, где присутствующим представилась возможность посмотреть старые видеозаписи Семена Оконешникова, послушать выступление артиста Театра оперы и балета Александра Емельянова. Своими воспоминаниями о Семене Петровиче поделились его родная сестра Матрена Оконешникова, Народный артист РФ, главный солист Театра оперы и балета Иван Степанов, Народная артистка СССР, лауреат международных конкурсов Анегина Ильина-Дмитриева, Заслуженный артист РС (Я), бывший директор Якутского государственного драматического театра им. П.А. Ойунского и Якутского государственного музыкального театра Степан Емельянов, знаменитый музыкант, автор песен Валериан Емельянов, а также его друзья, земляки и родственники.

Посетители смогут посмотреть на жизнь и творчество певца, оживить воспоминания о нем через его театральные костюмы, афиши, фотографии из семейного архива, а также награды и документы.

Выставка «Ыраахха ыҥырар ырыа…» будет работать до 20 октября. Адрес музея: проспект Ленина 5/2, Главный корпус, 2 этаж, фойе.