В Якутском музее открылась выставка, посвященная 100-летию образования Якутской АССР

Нижнеколымский район в составе Якутской АССР был образован 20 мая 1931 года. Административным центром является п. Черский, который до 1963 года назывался Нижние Кресты.

Район имеет богатое историческое и культурное наследие. Издавна на этой обширной территории жили оленеводы, охотники и рыбаки. Сегодня здесь проживают люди разных национальностей русские и якуты, чукчи и белорусы, юкагиры и эвены, эвенки и потомки русских землепроходцев.

Территория улуса составляет – 87,1 тыс.кв.км. Улус граничит с Чукотским национальным округом, Магаданской областью, а также со Среднеколымским и Аллаиховским улусами РС (Я). В состав улуса входит архипелаг Медвежьи острова и 3 наслега: Олеринский – центр Андрюшкино, Халарчинский – центр Колымское и Походский – центр Походск.

Уникальным уголком улуса является Плейстоценовый парк — заказник в 160 кв. км. На этой площади проводится эксперимент по воссозданию экосистемы, которая господствовала здесь во времена последнего ледникового периода. Здесь проживают индуцированные животные (овцебыки, зубры, яки ) которые должны помогать в создании «мамонтовой тундростепи».

Ярким представителем чукотского народа является Николай Иванович Таврат. Николай Иванович начал трудовую деятельность оленеводом, стал председателем колхоза «Турваургин», позже возглавил Нижнеколымский райисполком. Многое сделал для улучшения условий труда и быта оленеводов, охотников и рыбаков, для развития района в целом.

Неутомимым пропагандистом родного языка и культуры, настоящим патриотом своего народа был и Гаврил Николаевич Курилов – Улуро Адо. Известный юкагирский поэт и видный ученый филолог первым возвестил всему миру о существовании юкагирского языка опубликовав первые стихотворения на родном языке.

Художником слова создавшим незабываемые образы был и брат Гаврила Курилова художник, писатель, публицист Семен Николаевич Курилов, который первым привлек внимание общественности к народу и его проблемам.

Человеком чья художественная, литературная и научная деятельность также тесно связана с традиционным укладом быта оленеводов, охотников и рыболовов является и младший брат Куриловых художник, писатель, поэт, журналист, общественный деятель Николай Николаевич Курилов. Вся его творческая деятельность направлена на сохранение и восстановление утраченных ценностей родной культуры.

На выставке представлены материалы об истории района, известных и заслуженных людях Нижней Колымы. Посетители этой выставки увидят ранее не экспонировавшиеся широкой публике предметы быта труда кочевников-оленеводов, промысловиков-охотников, национальную одежду народов Севера — чукчей, эвенов, юкагиров. Экспонаты предоставлены Нижнеколымским музеем истории и культуры народов Севера, Краеведческим музеем им. Н.И. Таврат и Старорусским музеем с. Походск и из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского. Также на выставке представлены работы молодой, талантливой художницы Екатерины Суржаниновой.