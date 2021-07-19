В Якутском музее открылась выставка об Олекминском районе

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Олекма: через прошлое в будущее». Экспозицию открыл министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов.

Выставка организована в рамках большого выставочного проекта, посвященного 100-летию образования Якутской АССР, в рамках которого в течение 36 месяцев 34 муниципальных района и 2 городских округа будут знакомить посетителей со своей историей и достижениями.

«Проект направлен на то, чтобы каждый район рассказал о своей культуры и истории. Выставка Олекминского района уже 14-ая. Более 70 тысяч человек посетили все наши экспозиции. Это говорит об интересе людей к своей истории, о том, что музей создает интересные формы для реализации главной задачи национального проекта «Культура» — увеличения числа посещаемости наших учреждений. Буквально недавно состоялся Ысыах Олонхо на Олекминской земле, мы все под впечатлением от культуры, гостеприимства олекминчан. И эта выставка стала своего рода продолжением темы Олекминска в эти дни», — отметил министр Юрий Куприянов.

Олекминский район славен своей многовековой историей, когда в 1635 году енисейские казаки во главе с Петром Бекетовым основали острог, ставший городом Олекминском. Более 60 национальностей пустили здесь корни, навечно связав свою судьбу с благодатным Олекминским краем. Главным достоянием всегда были и остаются люди – первый генерал из Якутии Михаил Котельников, легендарный снайпер Иван Кульбертинов, первый летчик из якутов Алексей Торговкин, военный летчик, кавалер ордена Красного Знамени (участник войны Халхин-Гол и ВОВ) Илья Жирохов, первая женщина — военный летчик Вера Захарова.

Экспозиция знакомит с историей становления и развития Олекминского района. На выставке представлены иконы и нательные кресты XVI – XVII вв., серебряные украшения, печати организационных и частных лиц Олекминского округа XVIII – XIX вв., фотографии Ерофея Ересько, отражающие историю и быт жителей Олекмы конца XIX – начала ХХ века, интерьер рабочего кабинета доктора экономических наук, профессора, коллекционера, мецената Михаила Габышева, личные вещи и трофеи участников Великой Отечественной войны и др.

Выставка «Олекма: через прошлое в будущее» работает до 13 августа основном здании Якутского музея им. Ем. Ярославского.