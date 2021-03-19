В Якутском музее открылась выставка «Ленский район: вехи истории»

В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского открылась выставка «Ленский район: вехи истории», посвященная 90-летию образования Ленского района и 100-летию образования Якутской АССР.

К 100-летию со дня образования Якутской АССР с 27 сентября 2019 года по сей день 34 муниципальных района и 2 городских округа знакомят жителей республики, г. Якутска и посетителей нашего музея с многовековой историей, культурой и традицией народов Якутии, с достижениями и развитием муниципальных образований республики.

На сегодняшний день в залах музея были организованы и поставлены 11 выставок муниципальных образований, включая Ленского района.

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Справка: Ленский район был образован 30 января 1930 года. Расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия). Граничит на севере с Мирнинским, на востоке – с Олекминским и Сунтарским районами, на юге и западе – с Иркутской областью. Площадь района – 77 тысяч кв. км. Население района на 2019 год составляет 36 с лишним тысяч человек. Административный город – город Ленск. В районе 19 населённых пунктов. И в 2020 году Ленский район отметил 90-летний юбилей.

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Ленский район имеет историю, уходящую вглубь веков. Основной вид деятельности населения с XVII по XIX века это торговля, ямщицкая гоньба, выращивание пшеницы, картофеля, заготовка леса, добыча золота, скотоводство, охота. В 1829 году благодаря земельной реформе началась коллективизация. Образовались совхозы и колхозы, которые просуществовали в Ленском районе более 70 лет.

На территории района с 1929 года стали образовываться леспромхозы. Район славился большими объемами лесозаготовки. В середине 20 века наступает переломный момент для Ленского района: начинается добыча полезных ископаемых. В 50-х годах открывают алмазы – с этого момента Мухтуя, а в последствии г. Ленск, становится перевалочной базой для алмазодобытчиков, в 21 веке открывают месторождения нефти и газа. И сегодня Ленский район является нефтегазовой столицей Якутии.

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Ленский район – это уникальный природный край. На территории района расположены ценнейшие для Якутии кедровые массивы – 20% от всех кедровых угодий республики. Но главным богатством и гордостью были и остаются люди. Ленский район гордится талантами в культурной сфере, достижениями в учебе, спорте и труде. За 90 лет пройден огромный путь, внесен значительный вклад в развитие народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Выставка «Ленский район: вехи истории» знакомит с историей и развитием Ленского района. На выставке представлены старинные иконы XIX в., печать Мухтуйской Николаевской церкви XIX в., стремена, подковы, колокольчик ямщиков, фотографии поселка Витима, одного из старейших поселений Якутии, минералы, книги авторов литературного объединения «Фламинго», коллекция значков с изображением В.И. Ленина, народные обрядовые текстильные куклы и ручные пояса творческой мастерской «Параскева» и другие интересные экспонаты из фондов Ленского историко-краеведческого музея и Якутского музея им. Ем. Ярославского.

С открытием выставки поздравили руководитель Департамента РС(Я) по охране объектов культурного наследия Н.А. Макаров, директор Якутского музея им. Ем. Ярославского Н.Д. Бугаев, доктор геолого-минерал.наук, почетный гражданин Ленского района П.Н. Колосов, председатель землячества Ленского района в г. Якутске А.К. Иванова и другие. Выставка будет работать до 18 апреля этого года.