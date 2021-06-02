02.06.2021
15:45
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Культура

В Якутском музее открылась детская комната

Детская комната представляет собой пространство для детского досуга и ознакомления с традициями, культурой и природой Якутии в интерактивном игровом режиме.

Пространство детской комнаты делится на две зоны. Первая зона предназначена для маленьких посетителей, в которой малыши могут приятно провести время за музейными раскрасками. Во второй зоне представлена выставка игрушек из фондов музея, также игрушки из личной коллекции Никитиной Анастасии. Кроме того в комнате будет действовать постоянная книжная выставка партнеров музея «Моя библиотека» ЦБС г.Якутска. 

Музей приглашает детей и родителей посетить Детскую комнату, в которой будут проходить музейные занятия, мастер-классы, семейные программы, дни рождения и многое другое.

Инициаторами открытия детской комнаты выступили кураторы детских музейных программ Варламова Анна и Шевцова Кристина. 

Справки по телефону: 89644201703.

Фото: Якутский музей им. Ярославского
Источник: Якутский музей им. Ярославского
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