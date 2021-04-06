В Якутском музее обсудили одну из неоднозначных страниц в истории Якутии

Сегодня, 6 апреля, в Якутском музее им. Ем Ярославского состоялся круглый стол «Гражданская война в Якутии».

В начале круглого стола заслуженный работник культуры РФ и РС (Я), Почетный работник культуры РС (Я), к.и.н., ведущий научный сотрудник Якутского музея им. Ем. Ярославского Егор Шишигин поприветствовал участников мероприятия, поблагодарил их за участие и выступил с докладом «Освещение истории гражданской войны в музейных экспозициях». Кроме того выступили c докладом старший научный сотрудник ИГИиПМНС СО РАН Пантелеймон Петров, к.и.н. Владимир Пестерев, член Совета регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в РС(Я) Калистрат Кириллин и краевед Лазарь Рожин. В работе круглого стола приняло участие более 20 человек – историки, краеведы и музейные работники из разных районов республики.

Круглый стол прошёл в очень приятной и дружественной атмосфере. Участники круглого стола отметили важность темы, представленных в выступлениях участников, и вопросов, поднятых в ходе открытой дискуссии и обмена мнениями.