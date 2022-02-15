В Якутском местном отделении ЕР произошли плановые ротации

Каждые пять лет в партии «Единая Россия» происходит плановое обновление руководителей и должностных лиц местных и региональных отделений. В соответствии с уставом партии, «Единая Россия» всегда была ориентирована на выборность и сменяемость своих руководящих органов.



Так, 14 февраля в Большом зале Окружной администрации г. Якутска состоялась отчетно-выборная конференция Якутского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Главным событием стало избрание нового секретаря Якутского местного отделения партии. Им стал народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор ФЕДОРОВ. Кроме того, были избраны новые составы политсовета и местной контрольной комиссии.

Напомним, секретарь местного отделения Альберт СЕМЕНОВ и действующий состав политического совета были избраны на отчетно-выборной конференции Якутского местного отделения 22 ноября 2018 года в количестве 20 человек.



За это время было организовано и проведено 46 заседаний местного политического совета, значительно возросло количество членов и сторонников партии. Кандидаты от партии «Единая Россия» победили на выборах депутата Якутской городской Думы от Центрального избирательного округа, главы городского округа «город Якутск». Партией была проделана большая работа на голосовании по внесению изменений в Конституцию России. В 2021 году в г. Якутске на выборах Депутатов Государственной Думы за партию «Единая Россия» было отдано больше голосов, чем на аналогичных выборах в 2016 году. Немаловажным направлением работы местного отделения являются позиционирование деятельности партии в городе Якутске посредством участия в городских, республиканских, российских мероприятиях, организации мероприятий, направленных на создание условий для общения и обмена опытом между членами партии.



«Наша партия работает с самыми острыми проблемами. Граждане нашей страны хотят работать и получать достойную зарплату, пользоваться качественными медицинскими и образовательными услугами, жить в комфортной, благоустроенной среде, жить в собственном доме. Мы должны гарантировать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации или имеет низкие доходы, эффективную социальную поддержку, дать остальным возможность самореализации. И действительно радует, что к деятельности местного отделения подключаются, выражаясь фигурально, «свежие» силы», — сказал Альберт Семенов.



Он поблагодарил депутатов, секретарей первичных организаций, однопартийцев за совместную работу. За чуткое отношение к гражданам и помощь в решении их проблем Альберту Семенову вручили Благодарственное письмо региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Республике Саха (Якутия).

Руслан ПЛАТОНОВ, и.о. руководителя РИК Якутского регионального отделения ВПП «Единая Россия» поблагодарил Альберта Семёнова за проделанную работу. Партии в ближайшие годы предстоит реализовать народную программу, которую составляли все жители России, в том числе и жители нашей республики.