В Якутском колледже культуры провели Фестиваль наук «NAUKA0+»

В Якутском колледже культуры и искусств им. А.Д. Макаровой впервые был проведен Фестиваль наук «NAUKA0+». Мероприятие проводилось в рамках XV Всероссийского фестиваля «NAUKA0+» и VIII Фестиваля науки РС(Я) в онлайн-формате.

От лица администрации ЯККиИ участников научного фестиваля приветствовал директор колледжа, кандидат педагогических наук Захар Никитин: «В нашем образовательном учреждении фестиваль «NAUKA0+» проводится впервые. Надеюсь, что фестиваль станет хорошей стартовой площадкой для начала пути в мир науки. Зная и изучая наш региональный компонент, национальные особенности мы открываем для себя обширное поле исследований в области культуры, народного художественного творчества. Множество интересных и еще малоизученных тем и идей все еще ждут своего часа и своих исследователей».

В программу лектория фестиваля вошли лекции преподавателей колледжа, кандидатов наук, аспирантов и соискателей. В числе докладчиков были заведующая ПЦК «Хоровое дирижирование» Л.В. Егорова («Сохранение и развитие любительской хоровой культуры в Республике Саха (Якутия)»), заведующая ПЦК «Социально-культурная деятельность» С.И. Степанова («Пропевдический курс «Театральная педагогика» как инструмент формирования компетенций специалистов среднего звена в области культуры и искусства»), преподаватель спецдисциплин Е.В. Устьянцева («Распространение европейской культуры и музыкальных традиций в Якутии»), доцент СВФУ А.Г. Пудов («Визуальная культура: вводная лекция»).