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3 июня 2019, 17:14
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В Якутском горсуде состоялся допрос знакомой Левадных, из окна которой сбежала филиппинка

В Якутском горсуде состоялся допрос знакомой Левадных, из квартиры которой убежала через окно филиппинка, сообщает News.ykt.ru.

Свидетель рассказала, что силой иностранку в квартире не удерживала. Но объяснить, почему филиппинка убежала в ее сапогах через окно, кто на русском языке ответил позвонившему на телефон Ракель, не смогла.

Свидетель Светлана Шкира показала суду, что она дружит с Кристиной Левадной с 1994 года. И когда подруга попросила о помощи, она без лишних вопросов согласилась приютить у себя с пятницы по понедельник филиппинку Ракель.

Светлана уверяет, что входную дверь специально не запирала, ключ не прятала, филиппинку не удерживала, ее верхнюю одежду не прятала, телефон у нее не отбирала. По ее словам, Ракель сначала была расстроенной. Затем, когда выезжали за вещами и приехали обратно, филиппинка плакала. Шкира попросила объяснений. По словам Кристины, Ракель испугалась, что ее сдадут в полицию.

«Она не делала попыток покинуть квартиру, не просила об этом. Играла с моей внучкой. Им удалось найти общий язык», — рассказала свидетель и отметила, что с англоговорящей иностранкой изъяснялась жестами.

Дубленка Ракель находилась в шкафу, сапоги стояли у обувной полки рядом с моими, сообщила Шкира.

Объяснять, почему в таком случае Ракель де ла Круз через сутки решила уйти через окно без верхней одежды в чужих сапогах, хозяйка квартиры не стала. На вопрос адвоката потерпевшей Ольги Тимофеевой, прятали ли филиппинку от полиции, свидетель сказала:

«Не было такого разговора. Сказали: какая-то проверка идет, пусть она побудет у тебя до понедельника. Я согласилась. Я привыкла человеку доверять. Доверяла и доверяю сейчас».

Адвокат: Вы сказали, что ее сапоги стояли рядом с вашими, одежда висела в шкафу. Показали суду, что она перепутала сапоги. А вы бы свои сапоги перепутали?

Свидетель: Я свои сапоги узнала.

А: Но при этом вы думаете, что другой человек свои сапоги не узнает?

С: Я не знаю, почему она взяла мои сапоги. Это вы у нее спросите.

А: Если ее сапоги стояли рядом с вашими, какой смысл надевать ваши сапоги? Объясните, пожалуйста.

С: Мои сапоги были замшевые. У нее тоже. Может, похожие, поэтому?

А: Были оглашены свидетельские показания, в которых было сказано, что 10 февраля около 23 часов на звонок на номер Ракель ответила русскоговорящая женщина и довольно в грубой форме сказала: «Сюда не надо больше звонить». Вы брали телефон? Кроме вас, кто еще в квартире находился?

С: Никого. Я телефон ее не брала.

А: Тогда кто ответил? Какой фантом или привидение?

С: Я ее телефон в руки не брала. В доме, кроме меня, Ракель и внучки, никого не было.

А: Вы считаете, что она могла кого-то вызвать, но не вызвала, могла выйти, но не вышла?

С: Да. Никто ее не удерживал.

А: Почему вы стерли WhatsApp-сообщения с Кристиной Левадной?

С: Периодически свой телефон чищу.

Вопрос адвоката об отказе свидетеля пройти проверку на полиграфе судья Анатолий Каратаев снял.

Кристина Левадная после допроса адвоката тоже задавала вопросы свидетелю с целью выяснить, могла ли Ракель в темноте перепутать сапоги. Из ответов Шкиры стало понятно, что вполне, поскольку беглянка не включала свет.

Показания свидетеля на суде и во время предварительного следствия имеют противоречия, сказал гособвинитель и ходатайствовал об оглашении показаний во время следствия и протокола очной ставки Шкиры и Ракель де ла Круз.

«Почти то же самое. Подтверждаю», — сказала свидетель после оглашения показаний, данных ею во время предварительного следствия.

Далее прокурор зачитал протокол очной ставки между Светланой Шкирой и Ракель де ла Круз. На очной ставке 1 апреля 2017 года филиппинка рассказала, что она боялась Светланы так же, как супругов Левадных, которые ее избили, потому что она их знакомая и могла поступить с ней как они. Ракель сообщила, что ее зимнюю куртку, шапку, телефон положил в сумку, переданную Светланой, и забрал с собой Левадный. По словам потерпевшей, мужчина хватал ее за шею в квартире Светланы в комнате, где они находились одни, и с силой забрал телефон. А Кристина толкнула ее в комнату со словами: «Куда хочешь? В больницу или полицию?»

По словам филиппинки, она один раз обращалась с просьбой к Светлане. Показала жестами женщине, чтобы она позвонила Кристине и попросила вернуть ее телефон. «Я хотела позвонить мистеру Алексееву, чтобы убежать из квартиры Светланы», — сказала Ракель. Хозяйка квартиры подумала, что гостья просит, чтобы приехала Левадная, и позвала ее в квартиру.

Шкира подтвердила показания потерпевшей только в части, которые касаются просьбы. Она сказала, что в ее квартире филиппинку не били и что она передала Левадным сумку с детскими вещами.

Во время очной ставки у Ракель спросили, почему она не попыталась уйти через дверь и проверяла ли она, были ли ключи в ключнице.

«В ключницу не заглядывала, потому что не видела, чтобы Светлана положила туда ключи. Когда мы в первый раз приехали в квартиру, она заперла дверь, а ключи положила в ключницу. Во второй раз я не видела, чтобы она положила ключи туда», — ответила потерпевшая.

Дело Левадных в первый раз поступило в суд в мае 2018 года. Тогда судья Маркова возвратила его прокурору. Постановление было обжаловано в Верховном суде Якутии и через три месяца дело вновь поступило в Якутский горсуд.

Судебное следствие в отношении Левадных начато в декабре прошлого года. Супруги обвиняются в незаконном лишении свободы человека. Кроме того, Кристине Левадной предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, бывшему заместителю начальника УБЭПиК Якутска Александру Левадному — в превышении должностных полномочий.

Филиппинка работала в клининговой компании Левадной. Конфликт между Кристиной Левадной и Ракель де ла Круз возник из-за того, что филиппинка решила уйти к другим работодателям. Кристина решила вернуть ее: заставила встретиться с ней и поехать в квартиру своей знакомой.

По дороге Ракель начала разговаривать по телефону. Звонок Левадная восприняла как переговоры с заказчиками и потребовала отдать телефон. Филиппинка отказалась подчиниться. Тогда Кристина начала наносить ей удары по голове. Вскоре к ней подключился супруг Александр, который схватил Ракель за шею. Супруги оставили женщину в квартире у своей знакомой, отобрали телефон и теплые вещи.

Через двое суток после произошедшего, ночью 12 февраля, де ла Круз выпрыгнула из окна и убежала. На попутной машине она добралась до дома семьи Алексеевых, с которыми поддерживала дружеские отношения. При падении женщина получила травму — компрессионный перелом позвоночника.

Когда Афанасий Алексеев обратился в полицию, первым отреагировал на вызов Александр Левадный. Он проник в квартиру, показав удостоверение сотрудника полиции. Попытался проникнуть в комнату, где находилась беглянка. Но хозяин квартиры воспротивился его намерению. Между мужчинами завязалась потасовка. Алексееву удалось выставить полицейского за дверь.

Кристина и Александр Левадные вину не признают.

Источник: https://news.ykt.ru/article/87449
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