В суде оглашена обширная ватсап-переписка

Сегодня, 8 июля, в Якутском городском суде с 14 час. судья Лена Егорова провела очередное судебное заседание по делу Георгия Карамзина и Татьяны Самсоновой («Утум-Инвест»). Представитель прокуратуры Винокуров огласил материалы уголовного дела – договора между «Утум-Инвест» и «Строй-Академией», протоколы обысков, документы строящегося объекта на Вилюйском тракте и другие доказательства обвинения.

Среди них суду была представлена телефонная переписка, касающаяся обстоятельств этого дела, которую вел бывший заммэра Якутска В. Гоголев с экс-мэром Якутска С. Авксентьевой, экс-редактором News.Ykt.ru А. Жондоровым, бывшим зампрокурора г. Якутска Н. Калининым, действующим первым замом руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) П. Корниловым. Помимо этого, гособвинитель огласил переписку с бывшими и действующими сотрудниками подразделений Окружной администрации г.Якутска Д. Уаровой, А. Максимовой, В. Лиханди, М. Игнатьевым, а также с потерпевшей А.Неустроевой, с продавцом земельного участка О. Олесовым и с обвиняемыми Г.Карамзиным и Т.Самсоновой.

Гособвинение продолжит представление в Якутском городском суде своей доказательной базы завтра, 9 июля.

Обвиняются в пособничестве и подстрекательстве

По версии следствия, руководство «Утум-Инвест» Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова причинили ООО «Строй-Академии» ущерб в 165 млн руб. Между фирмой «Утум-Инвест» и «Строй-Академией» возник имущественный спор из-за участка на Вилюйском тракте. Как считает следствие, бывший заммэра Якутска Василий Гоголев при подстрекательстве Карамзина и Самсоновой вымогал у «Строй-Академии» «отступные» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии».

Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ), также Георгий Карамзин дополнительно обвиняется по ст.4 ст. 33 – подстрекательство.

Дело их соучастника Василия Гоголева, бывшего заместителя главы ГО «город Якутск», было выделено в отдельное производство (он заключил с прокуратурой республики досудебное соглашение), и было рассмотрено раньше. Василий Гоголев признал свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)? и был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В феврале 2021 года решением Якутского городского суда Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.

Напомним, что дело «утумовцев» рассматривается повторно, в первый раз судья вернул его прокурору.

Из зала суда — в СМИ

На днях развернувшееся противостояние между владельцами строительных фирм «Утум-Инвест» и «Строй-Академия» выплеснулись из зала суда в информационное пространство местных СМИ.

Подробности в материале «Утум-Инвест» vs «Строй-Академия»

Напомним, сайт Sakhaday.ru в публикации «Дело «Утум-Инвест»: «Строй-Академия» заключила сделку на вывод имущества в день возбуждения уголовного дела» сообщил о договорах, по которым в 2019 году ООО «Строй-Академия» передала часть помещений СК «Востокпромстрой» по цене 5 тысяч рублей за кв. метр.

Айна Неустроева, руководитель ООО «Строй-Академия», в интервью сайту «ТайгаПост» опровергла эту информацию, сообщив следующее:

«Между «Строй-Академии» в «Востокпромстрой» было заключено несколько договоров о передаче части жилых и нежилых помещений. В течение нескольких дней к каждому основному договору было подписано соответствующее дополнительное соглашение, согласно которым стоимость квадратных метров увеличилась с 5 тысяч до 50 тысяч рублей. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью основных договоров».

Айна Неустроева считает, что интересантами публикации в Sakhaday.ru могут быть Карамзин и Самсонова, находящиеся под судом по обвинению в пособничестве при совершении должностного преступления бывшим заместителем мэра Якутска Василием Гоголевым.

В Арбитражном суде…

Помимо этого противостояние между строительными фирмами идет и в Арбитражном суде Якутии. Как пояснила Айна Неустроева, завтра, 9 июля 2021 года, истекает срок, установленный судьей для довнесения доказательств об исполнении всех требований при подаче заявления на банкротство. Ранее «Утум-Инвест» подал иск в Арбитражный суд на банкротство «Строй-Академии», при этом подал неполный пакет документов для принятия заявления на рассмотрение по существу.

«По нашему мнению, «Утум-Инвест» делает это специально. На самом деле банкротства «Строй-Академии» просто не может быть, тем более, что 15 июля состоится судебное заседание по вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идёт о том, что решением Арбитражного суда РС(Я) в январе 2021 г. отменено дополнительное соглашение с кабальными условиями для «Строй-Академии», и мы возвращаемся к первоначальным условиям договора с «Утум-Инвест»: 50 миллионов рублей и 1985 кв.м нежилых помещений», — сообщила руководитель «Строй-Академии».