В Якутском городском суде развалилось громкое уголовное дело?

Судья Якутского городского суда Алексей Сараев, проведя более 10 судебных заседаний по громкому уголовному делу в отношении Михаила Мярикянова, обвиненного вместе с Иваном Кычкиным, Сергеем Немковым и Айталиной Солдатовой в злоупотреблении полномочий, в результате чего пострадали 3,7 тысяч жителей республики, вернул дело прокурору в связи с тем, что утвержденное обвинительное заключение, составлено следователем с нарушениями требований УПК, что исключает возможность постановления судом приговора на основе данного заключения.

Уголовное дело рассматривалось в суде с 18 октября прошлого года с участием двух прокуроров и спустя полгода, то есть 20 апреля, а также спустя почти 5 лет после его возбуждения, закончилось фактически полным провалом для гособвинения.

Дело было возбуждено в 2016 году, его расследование заняло несколько лет, по итогам которого Михаил Мярикянов и еще ряд лиц были обвинены в том, что через кооперативы СКПК «Якутское республиканское кредитное общество» и СКПК «Тойук» выдали займы своим аффилированным предприятиям на 800 млн рублей, в результате чего пострадало 3,7 тысяч пайщиков данных кооперативов.

По результатам расследования дела его фигурантам было предъявлено обвинение по ч.2 ст.201 УК РФ — злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, повлекшее тяжкие последствия.

Сам Мярикянов вину не признавал ни на следствии, ни в суде, считая, что уголовное дело было сфабрикованным с целью незаконного захвата его бизнеса: «имущественного комплекса, современных иностранных заводов железобетона».

Действительно, в те же периоды в отношении кооперативов «Якутское республиканское кредитное общество» (ЯРКО) и «Тойук» были возбуждены дела о банкротстве, которые длятся до настоящего времени и не завершены.

Следует отметить, что 16 февраля 2021 года Якутским городским судом была осуждена ч.2 ст.201 УК РФ Надежда Кечил — член правления кооператива «ЯРКО», которая признала вину на следствии и заключила досудебное соглашение. В результате дело в отношении нее было выделено в отдельное производство, рассмотрено в особом порядке и закончилось наказанием в виде 5 лет лишения свободы условно.

Как указано в приговоре Кечил, «Мярикянов, являясь председателем Наблюдательного совета кооператива «ЯРКО», осознав, что от пайщиков – физических лиц привлечено достаточное количество денежных средств, которые возможно было направить в целях пополнения оборотных средств подконтрольных ему организаций, необходимых им для использования в текущей деятельности при строительстве жилых и нежилых зданий на территории Якутии, исполнения кредитных обязательств перед банками, а также работ, связанных с запуском завода по производству плит перекрытия и бетонно-смесительной установки в Мархе, решил использовать денежные средства пайщиков на эти цели посредством выдачи многочисленных займов в отсутствие на то законных оснований, организовав непосредственную их выдачу путем использования своих и полномочий членов Наблюдательного совета кооператива.

При этом, члены Наблюдательного совета кооператива «ЯРКО» [иные фигуранты уголовного дела — SN] были достоверно осведомлены, что организации, подконтрольные Мярикянову, в нарушение устава кооператива и условий договоров займа, в установленные сроки полученные займы не возвращали и допускали просрочку, и несмотря на это, умышленно, явно злоупотребляя своими полномочиями, действуя вопреки законным интересам кооператива «ЯРКО», осознавая что их коллегиальная деятельность по принятию решений о выдаче займов и непосредственной выдачи займов создает реальные риски возможного прекращения деятельности кооператива, вступив в этой связи в предварительный сговор, продолжали отвлекать средства из кооператива, одобряя и обеспечивая их выдачу организациям, подконтрольным Мярикянову.

В результате данных действий у организаций, получивших займы, образовалась крупная просроченная задолженность, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам кооператива и наступление тяжких последствий, выразившихся в прекращении деятельности по выплате личных сбережений пайщикам и невозможности погашения задолженности перед вкладчиками, а также последующему банкротству кооператива».

И, если рассмотрение уголовного дела в отношении Кечил прошло в городском суде, что называется «как по маслу» (в течение трех заседаний), то основное дело в отношении Мярикянова, Кычкина, Немкова и Солдатовой явно забуксовало и в итоге спустя почти 5 лет после его возбуждения вновь вернулось обратно к следователю и прокурору.

Остается только догадываться, как скоро следствие устранит все недостатки в деле, препятствующие его рассмотрению в суде? Или все же Михаил Мярикянов был прав, изначально называя свое дело сфабрикованным и оно больше не вернется в суд?