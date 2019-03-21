В Якутском городском суде рассмотрено первое уголовное дело с участием присяжных заседателей. 24-летнего уроженца Булунского района судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Предварительным следствием установлено, что в марте 2018 года в одном из домов микрорайона Марха компания мужчин распивала спиртные напитки. На почве возникшей ссоры обвиняемый с размахом обрушил деревянную табуретку на голову своего оппонента. Через несколько дней тот скончался в больнице.

В судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал частично, приведя доводы о причинении смерти по неосторожности.

Позиция государственных обвинителей способствовала вынесению обвинительного вердикта. Присяжными заседателями подсудимый признан виновным и не заслуживающим снисхождения.

Виновному назначено наказание в виде 9 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.