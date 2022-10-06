06.10.2022
18:14
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Общество
В якутском цирке сшили сумки для мобилизованных
Жители Якутии помогают мобилизованным резервистам. В якутском цирке сшили 30 сумок для призванных из Якутии солдат. Некоторые помогают призванным землякам сбором денежных средств средствами. Фото: тгк «СВО | МобилиZация | Якутия»
Фото: тгк «СВО | МобилиZация | Якутия»
Источник: тгк «СВО | МобилиZация | Якутия»
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