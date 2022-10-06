06.10.2022
18:14
147

Общество

В якутском цирке сшили сумки для мобилизованных

Жители Якутии помогают мобилизованным резервистам. В якутском цирке сшили 30 сумок для призванных из Якутии солдат. Некоторые помогают призванным землякам сбором денежных средств средствами. Фото: тгк «СВО | МобилиZация | Якутия»

Фото: тгк «СВО | МобилиZация | Якутия»
Источник: тгк «СВО | МобилиZация | Якутия»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх