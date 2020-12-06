В якутской тундре установлен «Маяк помощи»

В Якутии на середине Барановского маршрута, проложенного местными жителями по тундре между поселками Черский и Колымский, установлен первый «Маяк помощи». Его создателями и инициаторами установки стали спасатели МЧС России. Новинка создана, чтобы помочь оленеводам, вахтовикам, охотникам, которые оказываются в чрезвычайных ситуациях в тундре, где порой температура достигает — 50 градусов.

Маяк помощи – это металлическая 200-литровая бочка с герметичной крышкой. Внутри — запас дров, средства для розжига, аптечка (бинт, вата, антисептики), котелок с запасом продуктов (чай, сахар, консервы, галеты), компас, карта, на которой указаны направление и расстояние до ближайшего населенного пункта, инструкция по выживанию и рекомендации попавшему в беду. Бочка окрашена в цветовую гамму МЧС России с нанесенным номером (МП-01), имеет 5-метровый флагшток с светоотражающей лентой и сигнальным проблесковым огоньком на флаге МЧС России.

Его создателями стали начальник Черского поисково-спасательного подразделения Якутского филиала ДВРПСО МЧС России Иван Еременко и начальником Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра — филиала ДВРПСО МЧС России Валерий Комаров.

– Наша разработка предназначена для терпящих бедствие в тундровой, арктической зоне, где расстояния между населенными пунктами составляет до 400 километров, а дороги в основном отсутствуют. В зимнее время движение осуществляется по автозимникам на снегоходах, а они нередко выходят из строя. В условиях тундры, больших расстояниях и заметенных пургой дорогах, где отсутсвует лес и связь, очень велик риск сбиться с пути и заблудиться в бескрайней снежной пустыне, – рассказал Иван Еременко.

Бочку для первого «Маяка помощи» Иван нашел сам. Надо сказать, это было не просто. С пищевыми влагоустойчивыми бочками на севере Якутии большая проблема. Привести её в должный вид помогли друзья: покрасить, сварить флаг-флюгер, наполнить необходимым содержимым. Постарались всё сделать так, чтобы издалека её видно было и при этом, чтобы дикие звери не повредили.

— Рассчитываем на звериную и людскую сознательность, — улыбается Иван, — чтобы «Маяк помощи» был в порядке, когда он потребуется тем, кто окажется в тяжелой ситуации в тундре.

В перспективе спасатели Черского ПСП МЧС России планируют установить «Маяки помощи» на других направлениях бескрайних, красивых, но таящих в себе немало опасностей северных просторах якутской тундры.

Добавим, что данная разработка была направлена для участия на ежегодном конкурсе МЧС России «Есть идея!»