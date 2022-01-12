В Якутской семинарии прошли благотворительные елки

В Рождественские дни Якутская епархия уделяет особое внимание социальному служению. 8 и 9 января 2022 года в Большом зале Якутской духовной семинарии прошли Архиерейские благотворительные елки, за много лет ставшие доброй традицией. На праздничные представления были приглашены дети из многодетных и социально незащищенных семей, воспитанники коррекционных школ-интернатов, дети-инвалиды, а также ребята, прибывшие в Якутск из улусов на реабилитацию и обследование в медицинских учреждениях.

В праздничных мероприятиях участвовали артисты Государственной филармонии РС(Я). Перед детьми со специально подобранной программой выступил Симфонический хор под управлением Людмилы ШУМИЛОВОЙ.

От лица архиепископа Якутского и Ленского РОМАНА ребят поздравили священники Якутской епархии. После представления каждый гость получил сладкий подарок от владыки Романа, подготовленный волонтерами православной службы помощи «Милосердие-14».