12.01.2022
09:03
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Православие

В Якутской семинарии прошли благотворительные елки

В Рождественские дни Якутская епархия уделяет особое внимание социальному служению. 8 и 9 января 2022 года в Большом зале Якутской духовной семинарии прошли Архиерейские благотворительные елки, за много лет ставшие доброй традицией. На праздничные представления были приглашены дети из многодетных и социально незащищенных семей, воспитанники коррекционных школ-интернатов, дети-инвалиды, а также ребята, прибывшие в Якутск из улусов на реабилитацию и обследование в медицинских учреждениях.

В праздничных мероприятиях участвовали артисты Государственной филармонии РС(Я). Перед детьми со специально подобранной программой выступил Симфонический хор под управлением Людмилы ШУМИЛОВОЙ.

От лица архиепископа Якутского и Ленского РОМАНА ребят поздравили священники Якутской епархии. После представления каждый гость получил сладкий подарок от владыки Романа, подготовленный волонтерами православной службы помощи «Милосердие-14».

Источник: Пресс-секретарь Якутской епархии монахиня Елисавета (СЕНЬЧУКОВА).
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