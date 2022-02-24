В Якутской сауне парами хлора отравились дети

Об организации проверки по данным об отравлении парами хлора 4 несовершеннолетних детей

Прокуратура г. Якутска организовала проверку по поступившему сообщению об ингаляционном отравлении парами хлора 4 детей при посещении 23.02.2022 одной из саун г. Якутска.

На место происшествия выезжал прокурор г. Якутска.

По предварительным данным состояние детей удовлетворительное, вместе с тем, двое несовершеннолетних для обследования и лечения госпитализированы в учреждение здравоохранения.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности граждан, в том числе детей при оказании услуг и другим вопросам.

По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.