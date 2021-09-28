В якутской колонии стали оказывать прачечные услуги

Новый производственный участок по оказанию прачечных услуг открыли в исправительной колонии № 6. Здесь установили стиральные и сушильные машины, а также современный гладильный станок.

В настоящее время между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» заключен договор об оказании услуг по стирке, сушке и глажке белья на сумму 348 тыс. руб.

После тщательной стирки белье направляется на глажку, где проводится его завершающая термообработка. Чистое белье возвращают заказчику выглаженным, красиво сложенным и упакованным.

Введение в эксплуатацию прачечной позволило создать в центре трудовой адаптации новые рабочие места и трудоустроить дополнительное количество осужденных. Часть заработанных ими денежных средств пойдет на погашение имеющихся исковых обязательств.

Отметим, что трудоустройство помогает осужденным закрепить полученные в период отбывания наказания профессиональные навыки, а также облегчает поиск работы и адаптацию к жизни в обществе после освобождения.