В Якутской ГСХА начался сезон осенней практики
В Якутской сельхозакадемии полным ходом идет сезон практики – ежегодно более 400 студентов задействованы в осенних работах,
Каждую осень студенты Академии проходят практику по действующим договорам с различными местными фермерскими хозяйствами.
С 30 августа десять студентов Факультета ветеринарной медицины проходят практику по профилактике бруцеллеза на Севере — в оленеводческих стадах Анабарского района.
С 3 сентября 22 студента отправились в местность «Үс-Хатыҥ» для уборки урожая картофеля (ИП Охлопков). Еще 20 студентов задействованы в уборке урожая зерна в зерновых пашнях АО «Амгинский».
С 4 сентября идет уборка урожая картофеля в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Саныяхтахский» Олекминского района. Всего задействовано 200 студентов.
С 6 сентября 20 студентов будут задействованы в строительстве изгороди СХПК «Солооһун».
С 7 сентября 20 студентов отправятся в с. Маган для уборки урожая картофеля (Моховая-2, ИП Эверстов).
С 9 сентября еще 15 студентов отправятся в Намский район для уборки урожая картофеля, капусты и моркови (ФАПК «Дьулус-97»).
А с 15 сентября 25 студентов будут задействованы в уборке урожая картофеля в с. Хатассы.
Производственная практика позволит студентам получить непосредственный опыт сбора сельскохозяйственных культур и оценки качества урожая, что поможет в их дальнейшем становлении высококвалифицированными специалистами в области сельского хозяйства.
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