В Якутской городской Думе состоится 43-я очередная сессия

Президиумом Якутской городской Думы утверждена повестка 43-й очередной сессии, в рамках которой запланировано рассмотрение 17 вопросов.

На сессии будет представлен бюджет городского округа «город Якутск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а также ожидаемые итоги социально-экономического положения городского округа «город Якутск» за 2022 год.

Для приведения в соответствие с федеральным законодательством предложено внести изменения в нормативно-правовой акт о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городском округе «город Якутск», о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа «город Якутск».

Кроме того, предложено внести изменения в Правила землепользования и застройки городского округа «город Якутск» и Порядок оформления бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа «город Якутск».

На рассмотрение сессии были направлены вопросы о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в городе Якутске, об утверждении границ территории общественного самоуправления «Северный», а также о внесении изменений в отдельные решения Якутской городской Думы.

Помимо этого, будут рассмотрены вопросы установки памятника, бюста и мемориальных досок, а также согласованы кандидатуры для награждения знаком «За заслуги перед Якутском» и другими наградами.

43-я очередная сессия Якутской городской Думы состоится 23 ноября.