В Якутской городской Думе поздравили журналистов

Депутаты Якутской городской Думы должны стать еще ближе к своим избирателям. Такое пожелание оставили представители прессы на встрече с первым заместителем председателя Якутской городской Думы Евдокией ЕВСИКОВОЙ, которая прошла в честь Дня российской печати.

В ходе встречи Евдокия Ивановна представила краткую информацию о работе Гордумы в 2019 году, а также обсудила с журналистами актуальные вопросы в области образования и местного самоуправления. Не обошли вниманием и одну из самых наболевших тем, касающуюся бездомных собак. Напомним, в ходе подготовки к XII (очередной) сессии депутаты отклонили предложение Окружной администрации по передаче полномочий по отлову и содержанию бродячих животных республике.

Евдокия Евсикова пояснила позицию Якутской городской Думы по этому вопросу: «Мы понимаем, что Департамент ветеринарии республики не готов взять на себя эту функцию, да и никто не готов по большому счету. Так что если город откажется от этих полномочий, проблема окажется без надзора. Этот вопрос еще надо отрабатывать».

В свою очередь представители средств массовой информации предложили рассмотреть вариант введения налога на содержание домашних животных, который мог бы идти, в том числе и на стерилизацию бродячих собак.

Кроме того, журналисты внесли ряд идей по совершенствованию деятельности самой Гордумы. К примеру, разместить информацию о депутатах на стендах, которые есть в каждом доме, а также составить официальный рейтинг, который бы не только помог повысить узнаваемость каждого из них в своем округе, но и осветить их работу. Как уверены представители СМИ, люди должны знать не только своих участковых и управляющую компанию, но и тех, кто защищает их интересы на уровне муниципалитета.

Чтобы горожане были лучше осведомлены о деятельности своих избранников, журналисты призвали активнее использовать возможности современных технологий: организовать ватсап-приемную или проводить веб-трансляцию заседаний постоянных комиссий, на которых решаются наиболее важные для города вопросы.