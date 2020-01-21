В Якутской городской Думе началась подготовка к очередной XIII сессии

Первой в этом году к работе приступила постоянная комиссия по молодежной политике, физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Первым пунктом повестки стало принятие отчета по работе постоянной комиссии за 2019 год, затем депутаты утвердили план работы на 2020 год.

Напомним, эта комиссия под председательством Степана ПАВЛОВА курирует вопросы обеспечения жильем молодых семей, летнюю занятость молодежи, волонтерское движение и мероприятия по уменьшению числа безработных, в том числе среди выпускников учреждений профессионального образования на территории городского округа и другие.

В течение года, кроме контроля за ходом исполнения муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый город на 2018-2022 годы», члены постоянной комиссии также запланировали рассмотреть вопросы противодействия распространению наркотиков, профилактики межнациональных конфликтов, а также мероприятия по выделению земельных участков многодетным семьям и по обеспечению занятости населения.

Очередная XIII сессия Якутской городской Думы состоится 29 января.