В условиях пандемии по новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Якутской городской больнице №3 продолжается плановый прием пациентов. Филиалы больницы в сёлах Хатассы и Табага также осуществляют осмотр, лечение и диспансеризацию прикрепленному населению.



«Во всех отделениях и филиалах мы не остановили оказание медицинской помощи детскому и взрослому населению, ведется работа участковых врачей и узких специалистов. Конечно, нагрузка на медицинский персонал возросла, кроме того, врачи также могут сами заболеть, но мы стараемся принять всех наших пациентов по всем направлениям. Не прекратили оказание медицинской помощи на дому плановым пациентам», — отметила главный врач Светлана Давыдова.



По ее словам, продолжается работа по проведению диспансеризации и профилактическим медицинским осмотрам взрослому населению и профилактическим осмотрам несовершеннолетним.

С апреля функционирует «ковидная» бригада и инфекционное отделение на 80 коек.

Нуждающиеся в помощи должны обратиться к участковому врачу, который по показаниям выдаёт направления для дальнейшего обследования. Записаться на приём к врачу можно посредством сайта Госуслуг и регионального портала пациента er14.ru, также через инфоматы в рабочее время, которые размещены на каждом этаже больницы.

По всем вопросам можно позвонить в CALL-центр по многоканальному телефону 8-800-200-54-54 и оставить заявку.