В якутской этно-усадьбе поселилась чудесная сказка о девочке Кындыкан

В эти дни в Усадьбе Атласовых состоялся традиционный конкурс ледовых скульптур «Сказочная Арктика». Мероприятие было приурочено 25-летию ледового движения в республике – ровно столько времени прошло с момента проведения первого конкурса в этом необычном и популярном сегодня направлении. В юбилейный год организаторы решили сделать престижный конкурс по мотивам молодого, но уже широко популярного проекта республики «Кындыкан». Таким образом, тема Арктики и Севера заиграла новыми яркими красками.

«Наш проект посвящен, прежде всего, сохранению языка, самобытной культуры и традиционного уклада жизни коренных малочисленных народов Севера. История Кындыкан — эвенской девочки, которая одна выжила в стойбище Верхоянских гор – это символ отваги, природной силы и мудрости северных народов. А ледовые скульптуры наиболее ярко передают эту мысль и мы видим, что скульпторы с большой любовью и уважением создавали свои работы. Мы очень благодарны семье Атласовых за возможность вместе творить сказочную красоту. Благодаря таким энтузиастам своего дела, с горящими глазами и чистым сердцем, многонациональная культура нашей родины будет всегда развиваться в ногу со временем», — отметила автор проекта «Кындыкан” Маргарита ПОПОВА.

Почтенная семья Атласовых широко известна и уважаема не только в республике, но и за ее пределами, а их Этно-комплекс стал настоящей визитной карточкой многогранной Якутии. В этом году в конкурсе приняли участие как известные, так и молодые авторы.

«Если вспомнить историю, то первый конкурс ледовых скульптур был организован в 1996-м году в селе Сото Мегино-Кангаласского улуса по инициативе моих родителей, Василия и Валентины Атласовых, при поддержке Минспорта и туризма республики. Тогда в нем приняли участие 14 стран мира! В этом году мы решили посвятить республиканский конкурс мотивам «Кындыкан», чтобы поддержать молодежь в их стремлении рассказать миру о Севере, повысить интерес общества к актуальной теме ее сохранности и развития. Нам очень нравится то, что создает творческое объединение «Кындыкан», и я уверен, что наша коллаборация еще не раз удивит якутян», — отметил Николай АТЛАСОВ, бренд-шеф этно-комплекса Атласовых.

По случаю завершения конкурса, для участников и партнеров был организован гастрономический ужин «Сказочная Арктика» с презентацией нового арктического меню от Николая Атласова. Гостям, в числе экзотических, национальных блюд, таких как вырезка из медвежьей лапы, пельмени из карасей, паштет из чира, представили новый необычный десерт – мороженое «Кындыкан». Ценители северной кухни по достоинству оценили яркий вкус нового продукта, в состав которого входит настоящий якутский кумыс!

«Как ребенок я радуюсь воплощению героев нашей сказки в ледовых фигурах. Каждая скульптура, представленная на конкурсе, — произведение искусства! И не удивительно, ведь история Кындыкан с самого начала вдохновляет и зажигает сердца творческих людей», — поделилась впечатлениями автор сказки «Кындыкан» Лидия ТАРАСОВА.

В торжественной церемонии закрытия приняли участие организаторы, участники и партнеры самого первого конкурса ледовых скульптур, а также нынешние участники. Заместитель главы Мегино-Кангаласского Мирон СВИНОБОЕВ выразил благодарность организаторам и вручил Василию АТЛАСОВУ памятный знак. Также с поздравлениями выступили именитые скульпторы республики. В итоге абсолютным победителем конкурса по мотивам «Кындыкан» стал Василий АРГУНОВ, которому вручен денежный приз в размере 150 тыс. рублей. Именные призы и подарки от партнеров получили и другие участники конкурса. Организаторы благодарят всех за активное участие и поддержку!