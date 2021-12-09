В якутской Арктике впервые за 30 лет вводятся новые многоквартирные дома

В этом году по программе переселения граждан из аварийного жилья в пяти арктических районах Якутии введены 11 многоквартирных домов. До конца года будут введены ещё два дома в Верхнеколымском и Жиганском районах.

«После тридцатилетнего перерыва, благодаря программе переселения граждан из аварийного жилья, в Арктике началось строительство многоквартирных домов. До 2025 года в арктических районах республики будут расселены более 490 домов, а это значит, что свыше 8,2 тысяч северян получат новое жилье», — подчеркнул глава региона Айсен Николаев.

В 2021 году многоквартирные дома для переселенцев построены в Анабарском, Верхоянском, Верхнеколымском, Оленёкском районах. На днях ключи от квартир в новых благоустроенных домах получат жители посёлка Зырянка Верхнеколымского района, сёл Оленёк и Харыялах Оленёкского района.

В посёлке Зырянка для переселенцев из аварийного жилья построен 44-х квартирный жилой дом, а в сёлах Оленёк и Харыялах построены 16-и квартирные дома.

При этом, как отметили в Министерстве строительства, граждане могут воспользоваться правом получения жилья в городе Якутске.

Например, по этапу реализации программы переселения 2022 года по заявкам жителей аварийных домов Булунского, Верхоянского, Жиганского, Оленёкского, Усть-Янского районов им будут приобретены квартиры в городе Якутске. Для жителей арктических районов Якутии, желающих переселиться в столицу региона, планируется приобрести жилые помещения общей площадью 3 149,13 квадратных метров.

Всего в рамках республиканской адресной программы в 2022-2023 годах планируется ввод 23-х многоквартирных домов в Абыйском, Анабарском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Оленекском, Нижнеколымском, Момском и Эвено-Бытантайском районах.