В якутской Арктике инвесторы запустят новые проекты

Осенью 2022 года в Якутии резиденты Арктической зоны РФ полностью реализуют три новых проекта. Сейчас в якутской Арктике 12 компаний, которые создают по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики свыше 660 рабочих мест и инвестируют в производства 3,4 млрд рублей. Инвесторы уже вложили в экономику Республики 1,07 млрд рублей, создали более 220 рабочих мест на новых предприятиях.

Как ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев, в дальнейшем с помощью льготных режимов, которые установлены благодаря Президенту России Владимиру Путину, Правительству страны и институтам развития на ТОР и в АЗРФ, регион сможет быстрее развивать экономику и добиться главной задачи – повышения качества жизни людей.

В сентябре ООО «Комплексные энергетические решения» планирует ввести 4 гибридные электростанции в Момском районе, ООО «Восход» запустит станцию технического осмотра автотранспорта в Тикси Булунского района, а ООО «АЯКС» строит цех переработки рыбы в Усть-Янском районе.

Генеральный директор государственного института развития – Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев сообщил, что проекты в ключевых отраслях экономики страны на территории Республики Якутия (Саха) реализуют 12 резидентов АЗРФ в 8 районах – Аллаиховском, Булунском, Жиганском, Момском, Нижнеколымском, Оленёкском, Среднеколымском и Усть-Янском.

Они по соглашениям с КРДВ развивают проекты по добыче олова, золота, алмазов, строительству гибридных электростанций, станций техобслуживания, авиапредприятий, производству стройматериалов, очистке отходов, сбору и переработке лома.

На данный момент введены проекты двух резидентов. Это ИП Зимов Никита Сергеевич в посёлке Черский Нижнеколымского района, который развивает проект «Козоводческое хозяйства» и научные исследования в Плейстоценовом парке, а также АО «Янолово», которые занимаются добычей олова на месторождении Ручей Тирехтях в Усть-Янском районе.