В якутских соцсетях тревога

За последние сутки в Сунтарском улусе наблюдается образование наледи во многих участках реки Вилюй. По данному факту сотрудниками Сунтарской инспекции государственного экологического надзора отобраны пробы воды под селом Сунтар, в 500 метрах выше и ниже реки Вилюй. При визуальном осмотре вода чистая, запах отсутствует. Пробы воды направлены в город Нюрба в аналитическую лабораторию для дальнейшего исследования.

Напомним, накануне в социальных сетях распространилась информация о наледи, которая вышла на реке Вилюй у ледовой переправы Сунтар-Устье и у села Крестях.