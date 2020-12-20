20.12.2020
13:29
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Экология

В якутских соцсетях тревога

За последние сутки в Сунтарском улусе наблюдается образование наледи во многих участках реки Вилюй. По данному факту сотрудниками Сунтарской инспекции государственного экологического надзора отобраны пробы воды под селом Сунтар, в 500 метрах выше и ниже реки Вилюй. При визуальном осмотре вода чистая, запах отсутствует. Пробы воды направлены в город Нюрба в аналитическую лабораторию для дальнейшего исследования.

Напомним, накануне в социальных сетях распространилась информация о наледи, которая вышла на реке Вилюй у ледовой переправы Сунтар-Устье и у села Крестях.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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